NBA／交易後首度對決76人 哈登輸球未接受媒體採訪
快艇今天在主場迎戰76人，這是哈登（James Harden）被交易後首度對陣前東家，76人全隊以48.7%命中率投進18記三分球，終場以121：107輕取快艇。
76人首節就命中7記三分球，狂轟41分，取得12分領先，快艇三節打完將落後縮小到5分，但末節馬克西（Tyrese Maxey）和哈里斯（Tobias Harris）聯手，76人打出一波18：2攻勢轟垮快艇，最終以14分之差收下勝利。
馬克西和哈里斯都進帳24分，替補後衛佩恩（Cameron Payne）也攻下23分。快艇方面，哈登外線6投0中，得到12分14助攻，雷納德（Kawhi Leonard）和鮑威爾（Norman Powell）都砍下20分，喬治（Paul George）只有18分。
哈登賽後未接受媒體採訪，哈里斯受訪時則表示，自己很尊重哈登，「很高興看他在快艇發展順利，打出自己的比賽。這是愛與尊重，他是名人堂級球員，對我來說，能和他一起打球是一種榮幸，看到他在其他地方快樂，並享受自己正在做的事，這就是比賽的意義。」
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