NBA／湯普森關鍵外線失手 勇士慘遭灰狼逆轉西區第10危險

灰狼今天在主場迎戰勇士，賽前出戰成疑的愛德華（Anthony Edwards）和戈貝爾（Rudy Gobert）都有上場，灰狼雖首節熄火，但一路追趕，成功在末節完成逆轉，終場以114：110擊敗勇士。

灰狼首節最後3分鐘一分未得，勇士趁勢取得9分領先，但第三節後段灰狼外線發威，加上末節開局的2記三分球，反而取得領先。

比賽隨後陷入僵局，勇士關鍵時刻靠柯瑞（Stephen Curry）的罰球和切入追到1分落後，但愛德華2罰全進，勇士剩下11.9秒，結果湯普森（Klay Thompson）外線出手沒進，葬送追平機會。

The Warriors had a chance to tie it at the end of regulation pic.twitter.com/nvKw5aFeYy — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 2024年3月25日

愛德華全場23分8助攻，里德（Naz Reid）20分12籃板，戈貝爾也有17分12籃板。

勇士輸球後，只領先西區第11的火箭1場勝差。柯瑞全場21投9中，砍進31分，其餘球員表現不亮眼，湯普森拿到16分，格林（Draymond Green）12分8籃板。