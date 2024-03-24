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NBA／太陽雙星喜獲波總紅酒 杜蘭特：他是很真實的人
馬刺主帥波波維奇（Gregg Popovich）和杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）一起在東京奧運完成男籃金牌4連霸，在今天馬刺太陽本季第3次交手結束之後，波波維奇還特別送了紅酒給他們兩人。
布克回憶當初與波波維奇共事的點點滴滴。「我們在拿到金牌後一起喝了酒。儘管在日本的時間不長，但我們之間仍擁有許多回憶。我一直都很尊敬他。」
至於杜蘭特也表示：「我一直非常敬佩波總。當你進入聯盟並且和他接觸過後，你會看到他是什麼樣的人。他就是一個很真實的人，不會偽裝。」
熱愛紅酒的波波維奇，常被球迷戲稱很懂得用紅酒來給球員「灌雞湯」，促進彼此心靈交流。他在俄勒岡州擁有屬於自己的紅酒，名為「Rock & Hammer」，是與他長期投資的酒廠合作生產。
波波維奇先前曾經送紅酒給勇士主帥柯爾（Steve Kerr）、溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）、公鹿主帥瑞佛斯（Doc Rivers）和昔日金塊教頭卡爾（George Karl），這些人都與他有相當的淵源。
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