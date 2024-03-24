NBA／金塊挑戰隊史單季最多勝紀錄 主帥自信球隊戰力強
面對聯盟後段般球隊拓荒者，客場作戰的金塊索性讓兩大核心約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）休兵，傑克森（Reggie Jackson）拿下23分，葛登（Aaron Gordon）則補上22分12籃板，金塊最終以114比111拿下3連勝。
「任何時候你可以在沒有約柯奇和穆雷情況下贏球，尤其又在客場，都是不錯的結果，我們樂於接受。我也為我們的團隊韌性敢到自豪。」總教練馬龍（Michael Malone）說。
身為衛冕冠軍，金塊隨著季後賽逼近逐漸調整狀態，近9戰贏得8勝，明星賽後更取得14勝2敗的成績，成為本季聯盟第2支拿到50勝的球隊，也是隊史最快破50勝紀錄。
「我不知道在當今NBA，你能說出幾支比我們打得更好的球隊。」馬龍說。
金塊現階段仍在和雷霆競爭西區龍頭，每一場比賽顯然都還不能放鬆，在這樣的氣氛下，有機會在剩餘11場比賽中挑戰隊史單季57勝紀錄。
這場比賽還有一項值得注意的話題，拓荒者先發5人全都是今年新秀，分別是韓德森（Scoot Henderson）、卡瑪拉（Toumani Camara）、穆雷（Kris Murray）、瑞斯（Duop Reath）、魯伯特（Rayan Rupert）。
這是聯盟史上第2次出現這種情況，前一次是2012年的勇士，當年陣中一位菜鳥正是湯普森（Klay Thompson）。
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