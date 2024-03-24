NBA／哈登直播帶貨賣紅酒 透露退休後想去中國打球

去年中國行順道參加紅酒直播帶貨的哈登（James Harden），見證「厲害了我的國」短短幾秒狂賣1萬支紅酒的威力，今天他又在社群媒體上直播賣紅酒，過程中哈登更表示，未來從NBA退役之後，想要去中國打球。

「因為有那麼多的中國粉絲支持我，所以能夠去那裡打球會非常酷。」哈登的回應讓正妹主播周玲安一臉十分驚訝。哈登還透露，之前因為疫情因素沒能前往中國造訪，今夏他將會展開中國之旅，與喜歡他的粉絲見面。

據了解，哈登此役直播中所帶貨的紅酒是他的個人品牌「J-HARDEN」，還標註從加州進口，一瓶售價456人民幣，此外他還順便推銷了自己的球鞋。哈登的帶貨直播持續了30分鐘，吸引102萬人觀看，銷量大概是500到750件，銷售總額約在25萬到50萬人民幣。

將滿35歲的哈登，今年將是他的合約年，有機會簽下一分至少2年的合約；如果球迷想看他把天賦帶往中國，最快也是幾年後的事情了。