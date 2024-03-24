NBA／勇士第10名岌岌可危！火箭強勢8連勝 直逼附加賽

即使主力中鋒森根（Alperen Sengun）提前報銷，年輕的休士頓火箭並沒有放棄賽季，反而全面展現衝勁，今天主場迎戰缺少馬卡南（Lauri Markkanen）和克拉克森（Jordan Clarkson）的殘缺爵士，沒有放過進補好機會，全場狂轟27記三分球，一度在比賽中領先35分，最終以147比119痛宰對手。

氣勢如虹的火箭取得8連勝，勝率重返5成大關，與第10名的勇士之間差距縮小到只有1.5場勝差，在例行賽還剩下12、13場的情況下，火箭已經點燃爭取附加賽門票的雄心壯志。

史密斯（Jabari Smith）和鄧恩（Kris Dunn）在第二節因為爆發衝突，雙雙都被趕出場，但這段小插曲並沒有影響火箭的瘋狂攻勢。單單在上半場，火箭就轟進15記三分球，豪取85分，寫下球隊本季上半場最多得分表現，整場比賽27顆三分球也只比本身紀錄還差2顆。

格林（Jalen Green）上場33分鐘就拿下41分4籃板4助攻，范弗利特（Fred VanVleet）34分7助攻，替補的老將格林（Jeff Green）也有21分進帳。

值得一提的是，由於火箭取得本季第35勝，這也讓泰特（Jae'Sean Tate）觸發激勵條款，可以額外獲得50萬美元。

爵士陣中以柯林斯（John Collins）的25分為最高，塞克斯頓（Collin Sexton）20分8助攻。

談到球隊近期的8連勝高潮，格林表示還沒有到需要高興的時候。「如果我們沒有打進季後賽，連勝幾場也是沒意義。」