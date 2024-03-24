NBA／塞爾蒂克笑納9連勝 前暴龍主帥：東區已無對手

「背靠背」客場出賽的塞爾蒂克，今天按照節奏讓布朗（Jaylen Brown）、哈勒戴（Jrue Holiday）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）3大主力休兵，泰托姆（Jayson Tatum）回歸攻下全隊最高26分，綠衫軍充分展現陣容深度和攻守壓制力，在第四節擺脫公牛糾纏，以124比113拿下9連勝。

塞爾蒂克本季3戰公牛完成橫掃，繼先前11連勝後，如今又有機會邁向另一波兩位數連勝之旅。從2月5日至今，綠衫軍只有在客場輸給騎士和金塊。

老將霍福特（Al Horford）得到23分8籃板，懷特（Derrick White）17分6助攻，豪瑟（Sam Hauser）23分；普里查德（Payton Pritchard）替補貢獻15分8助攻，且沒有發生失誤，最近這5場比賽，普里查德累積送出40次助攻，只出現5次失誤。

公牛陣中以德羅展（DeMar DeRozan）的28分9助攻6籃板表現最佳，懷特（Coby White）11分10助攻5助攻。

過去執教過暴龍和灰狼的米契爾（Sam Mitchell）在節目中談到塞爾蒂克戰績獨走狀態，他表示：「我不認為東區有任何球隊可以威脅塞爾蒂克。我可以預期，他們整個季後賽除了總冠軍賽外，加一加頂多就輸兩場比賽。」