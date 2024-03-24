快訊

每天洗幾次臉對臉部肌膚最好？皮膚科醫師絕不會做的3大傷皮膚NG行為

蛋價將漲2元！ 產量減少 明起雞蛋批發價48元

警轟逾50槍圍捕！桃園槍手被起底 去年才因槍砲被送辦

NBA／塞爾蒂克笑納9連勝 前暴龍主帥：東區已無對手

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
泰托姆助綠衫軍搶下9連勝。 美聯社
泰托姆助綠衫軍搶下9連勝。 美聯社

「背靠背」客場出賽的塞爾蒂克，今天按照節奏讓布朗（Jaylen Brown）、哈勒戴（Jrue Holiday）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）3大主力休兵，泰托姆（Jayson Tatum）回歸攻下全隊最高26分，綠衫軍充分展現陣容深度和攻守壓制力，在第四節擺脫公牛糾纏，以124比113拿下9連勝。

塞爾蒂克本季3戰公牛完成橫掃，繼先前11連勝後，如今又有機會邁向另一波兩位數連勝之旅。從2月5日至今，綠衫軍只有在客場輸給騎士和金塊。

老將霍福特（Al Horford）得到23分8籃板，懷特（Derrick White）17分6助攻，豪瑟（Sam Hauser）23分；普里查德（Payton Pritchard）替補貢獻15分8助攻，且沒有發生失誤，最近這5場比賽，普里查德累積送出40次助攻，只出現5次失誤。

公牛陣中以德羅展（DeMar DeRozan）的28分9助攻6籃板表現最佳，懷特（Coby White）11分10助攻5助攻。

過去執教過暴龍和灰狼的米契爾（Sam Mitchell）在節目中談到塞爾蒂克戰績獨走狀態，他表示：「我不認為東區有任何球隊可以威脅塞爾蒂克。我可以預期，他們整個季後賽除了總冠軍賽外，加一加頂多就輸兩場比賽。」

相關新聞

NBA／沙波尼斯連53場雙十平紀錄 國王斷魔術5連勝

前一場爆冷輸給巫師的國王，今天作客奧蘭多靠著先發4將的強勢表現，在最後關頭擋下魔術的衝擊，以109比107驚險過關。 沙波尼斯（Domantas Sabonis）此戰拿下21分14籃板8助攻，完

NBA／塞爾蒂克笑納9連勝 前暴龍主帥：東區已無對手

「背靠背」客場出賽的塞爾蒂克，今天按照節奏讓布朗（Jaylen Brown）、哈勒戴（Jrue Holiday）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）3大主力休兵，泰托姆（Jayson

NBA／嗆裁判是TikToker又權力太大 保羅比賽剩6秒被趕出場

溜馬今天作客勇士隊主場，上半場打完雙方比分緊咬，但第三節勇士手感急凍，給了溜馬拉開比分的機會，溜馬靠著第三節「一波流」暴打勇士取得雙位數領先，最終就以123：111帶走勝利，賽後超越輸球的76人隊排名

NBA／湖人雙星第四節捍衛江山 終結對戰76人7連敗

一路飽受76人威脅，加上過多的失誤問題，讓湖人前三節和殘陣76人陷入苦戰；不過進入到第四節，湖人發揮防守強度，迫使對手將近7分鐘僅有9分進帳，搭配戴維斯（Anthony Davis）和詹姆斯（LeBr

NBA／羅素躍居湖人單季三分球王 與3球員共享特殊紀錄

湖人在今天面對76人的頑強抵抗，靠著詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）第四節的強力發揮，一舉拉開比分搶下勝利。 羅素（D'Angelo Russell）此戰

NBA／透納榮登溜馬隊史火鍋王 小歐尼爾獻上祝福

「溜馬鍋神」透納（Myles Turner）今天作客勇士攻下14分10籃板，還送出5次阻攻，這讓他生涯阻攻數累積達到1248次，超越小歐尼爾（Jermaine O'Neal），榮登溜馬隊史阻攻王。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。