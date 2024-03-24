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NBA／沙波尼斯連53場雙十平紀錄 國王斷魔術5連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
沙波尼斯追平勒夫所保持的紀錄。 美聯社
沙波尼斯追平勒夫所保持的紀錄。 美聯社

前一場爆冷輸給巫師的國王，今天作客奧蘭多靠著先發4將的強勢表現，在最後關頭擋下魔術的衝擊，以109比107驚險過關。

沙波尼斯（Domantas Sabonis）此戰拿下21分14籃板8助攻，完成本季第66次雙十，更是連續53場雙十演出，一舉追平勒夫（Kevin Love）所保持的自NBA與ABA合併以來最長連續場次雙十紀錄。有機會在下一場對76人比賽中創造新紀錄。

如果放諸歷史，聯盟連續場次最多的雙十紀錄是上古神獸張伯倫（Wilt Chamberlain）所創下，他曾經在1964 到1967年期間連續227場完成雙十；第2及第3名也是他的連續220場和133場，呈現斷層領先。不過就現代籃球來說，沙波尼斯的紀錄已經是難能可貴。

除了沙波尼斯外，福克斯（De'Aaron Fox）攻下31分8籃板3抄截，他在最後讀秒時刻兩罰命中，幫助球隊取得重要超前分；穆雷（Keegan Murray）22分7籃板，近期頂替先發的2年級生艾利斯（Keon Ellis）則有19分6助攻5籃板的貢獻。

在國王第四節最後取得1分領先之際，安東尼（Cole Anthony）和華格納（Franz Wagner）14秒內接連錯失3次進球機會，班切羅（Paolo Banchero）嘗試三分出手逆轉也落空，魔術也飲恨終止5連勝。

艾薩克（Jonathan Isaac）替補拿到全隊最高25分，班切羅22分7籃板5助攻，華格納18分4助攻3籃板，安東尼16分7籃板6助攻。

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