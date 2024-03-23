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NBA／羅素躍居湖人單季三分球王 與3球員共享特殊紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
羅素寫下隊史單季最多三分球紀錄。 美聯社
羅素寫下隊史單季最多三分球紀錄。 美聯社

湖人在今天面對76人的頑強抵抗，靠著詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）第四節的強力發揮，一舉拉開比分搶下勝利。

羅素（D'Angelo Russell）此戰手感普通，13投4中獲得14分，這4球正好都是三分球，這讓他本季三分球命中數累積187顆，超越原本並列的范艾克索（Nick Van Exel），創下湖人隊史單一賽季最多三分球紀錄。

「這支球隊（湖人）是最富盛名的，因此能夠擁有這樣的紀錄，我非常感激。現在我會試著繼續往前突破。」羅素說。

值得一提的是，NBA史上一共有4名球員，能夠保有多支球隊單季三分命中數紀錄，羅素是湖人與籃網隊史單季三分王，另外3位球員分別是：騎士與爵士的米契爾（Donovan Mitchell）、溜馬與國王的希爾德（Buddy Hield）、雷霆與快艇的喬治（Paul George）。

2015-16年賽季以榜眼之姿加入湖人的羅素，新秀年就轟進130記三分球，打破范艾克索保持的新秀單季124顆三分球隊史紀錄；如今繞了一圈回到洛城，羅素又再次超越范艾克索的紀錄，並有望成為隊史首位單季突破200顆三分球的球員。

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