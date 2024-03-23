NBA／嗆裁判是TikToker又權力太大 保羅比賽剩6秒時被趕出場

溜馬今天作客勇士隊主場，上半場打完雙方比分緊咬，但第三節勇士手感急凍，給了溜馬拉開比分的機會，溜馬靠著第三節「一波流」暴打勇士取得雙位數領先，最終就以123：111帶走勝利，賽後超越輸球的76人隊排名東區第6；勇士則和排名第11的火箭剩下2場勝差。

勇士上半場在「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）各自挹注15分帶動下，一度領先達12分，然而第二節最後5分鐘溜馬打了波18：7攻勢，當家主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）上半場高效進帳11分8助攻，還壓哨投進大號三分球，勇士僅帶著1分領先進下半場。

易籃再戰後溜馬火燙手感不減，反倒是勇士外圍熄火，團隊這節命中率僅3成08；溜馬在哈利波頓穿針引線帶領下，這節拉出15分領先優勢，也成為今天勝負最大分水嶺；決勝節勇士也欲振乏力，最終在主場吞下敗仗。

柯瑞今天拿下25分，但在下半場發揮不佳，連帶讓勇士進攻陷入僵局，他下半場合計14投3中，和上半場的6成命中率有不少落差；除此之外庫明加（Jonathan Kuminga）的17投4中也十分不理想，另外湯普森、傑姆斯基（Brandin Podziemski）分別貢獻17分、13分。

從板凳出發的老將控衛保羅（Chris Paul）今天從板凳出發拿下12分6籃板4助攻全能數據，但在比賽剩下6秒時吞下今天第2次技術犯規，遭裁判布拉勒斯（Tony Brothers）驅逐出場，他提到自己因嗆布拉勒斯是「TikToker」而吃了第一張T，第二次被吹則是因為嗆裁判權力太大。賽後他也忿忿不平的在個人Instagram上發布限時動態，內容是布拉勒斯過去受訪時說「我根本不在乎籃球」的受訪影片。