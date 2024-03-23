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NBA／湖人雙星第四節捍衛江山 終結對戰76人7連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯聯手戴維斯力壓76人。 美聯社
詹姆斯聯手戴維斯力壓76人。 美聯社

一路飽受76人威脅，加上過多的失誤問題，讓湖人前三節和殘陣76人陷入苦戰；不過進入到第四節，湖人發揮防守強度，迫使對手將近7分鐘僅有9分進帳，搭配戴維斯（Anthony Davis）和詹姆斯（LeBron James）聯手拿下20分，一舉拉開比分差距，最終以101比94驚險擊退76人。

湖人在收下2連勝的同時，更結束對戰76人7連敗恥辱。

由於勇士今天在主場慘遭溜馬痛擊，一來一往之間，湖人鞏固住西區第9名席次，與勇士之間已經拉開1.5場勝差，落後國王2.5場勝差；至於7連勝的火箭和勇士的差距已經縮小到2場，有機會逆襲爭取附加賽門票。

戴維斯全場又飆出23分19籃板4助攻4阻攻的全能數據，除了他在末節的及時發揮外，詹姆斯同樣發揮巨星價值，第四節獨拿11分，包括一記穩定軍心的關鍵外線。這場比賽，詹姆斯拿下20分8籃板6助攻，終結連續13場至少送出8次助攻的生涯最佳演出。

羅素（D'Angelo Russell）命中4顆三分球，累積187顆，榮登湖人隊史單季三分球王，他獲得14分5籃板3助攻，里夫斯（Austin Reaves）14分6籃板5助攻，八村壘（Rui Hachimura）14分7籃板。

前三節比賽76人利用湖人出現多達14次失誤，藉此獲得20分，即便三分球比對手少4顆，投籃命中率和籃板也不如湖人，仍取得1分領先；然而整個第四節受至於湖人的防守，命中率進一步下探到26.1%，三分球也是9投1中，無力扳回比分。

馬克西（Tyrese Maxey）飆出27分3助攻3抄截，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）19分6籃板3助攻3抄截，哈里斯（Tobias Harris）16分13籃板4助攻。

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