NBA／透納榮登溜馬隊史火鍋王 小歐尼爾獻上祝福

「溜馬鍋神」透納（Myles Turner）今天作客勇士攻下14分10籃板，還送出5次阻攻，這讓他生涯阻攻數累積達到1248次，超越小歐尼爾（Jermaine O'Neal），榮登溜馬隊史阻攻王。

若從聯盟歷史阻攻榜來看，今年邁向第9個賽季的透納是排在史上第59名，現役球員排第7。

all the angles of Myles Turner's franchise record 1,246th block 🎥 pic.twitter.com/FIIPusQpv3 — Indiana Pacers (@Pacers) 2024年3月23日

小歐尼爾也對小老弟的紀錄里程碑送上祝福。「你把火鍋饗宴帶回了印地安納，展現出屬於自己的風格。現在，你已經是溜馬史阻攻王！恭喜你，繼續送出火鍋吧！建立你的紀錄！」小歐尼爾說。

在創紀錄的夜晚，不僅是透納表現出色，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）也繳出26分11助攻4抄截3阻攻的全能表現，席亞康（Pascal Siakam）補上25分16籃板6助攻，溜馬在比賽中逐步建立領先優勢，並壓制住對手的火力，沒有留給勇士追擊的機會。

最終溜馬以123比111擊退勇士，取得本季第40勝，仍穩住東區第6名席次。