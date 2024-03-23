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NBA／鵜鶘、快艇卡位戰兩樣情 英格倫休2周、衛少提前回歸

聯合新聞網／ 綜合報導
衛斯特布魯克有機會在下周就回歸。 路透
衛斯特布魯克有機會在下周就回歸。 路透

隨著NBA季末將至，在西區分居4、5名且戰績緊咬的快艇鵜鶘兩隊可說是兩樣情，快艇「四巨頭」之一的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）月初傳出左手骨折，預計將於下周回歸；而鵜鶘明星前鋒英格倫（Brandon Ingram）則將因左膝挫傷休息至少2周，為白熱化的排名卡位戰帶來更多變數。

快艇近期狀況並不理想，2月份曾一度登頂西區龍頭的他們，明星賽後勝率不及5成，不僅掉出西區前3名單，還被近況火燙的鵜鶘步步緊逼，不過他們近期傳來好消息，缺陣近1個月的衛斯特布魯克左手動刀清創手術後，復原狀況良好，最快下周面對溜馬隊時就能回歸，比預期進度快了1周時間。

鵜鶘英格倫的缺陣將對西區戰局帶來波動。 美聯社
鵜鶘英格倫的缺陣將對西區戰局帶來波動。 美聯社

相比之下，鵜鶘近10戰奪下8勝，目前和快艇僅有1場勝差，然而明星前鋒英格倫卻在此時退出戰線，他上一戰對魔術在防守時不慎受傷，需要隊友攙扶才能下場，經過後續診斷，雖需要休息至少2周，但不幸中的大幸是避免了嚴重傷病，季後賽前有望回到陣容。

目前西區第6的獨行俠距離鵜鶘還有2場勝差，快艇和鵜鶘很有機會在季後賽碰頭，鵜鶘近年來可說是「拆艇高手」，近12次對戰狂掃10勝，本季例行賽也取得3勝1敗優勢。

快艇 衛斯特布魯克 鵜鶘

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