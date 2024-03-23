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NBA／羅素該離開湖人？前隊友：在雙星身邊只能背鍋
提格（Jeff Teague）和羅素（D'Angelo Russell）曾經在灰狼短暫同隊過，近日他在個人節目Club 520 Podcast提到，相較於湖人，羅素顯然會更適合其他能讓他發揮的球隊。
「要跟詹姆斯（LeBron James）一起打球是很困難的，對羅素而言，他必須時時刻刻都保持高效率才行。說實話，我還是認為他應該留在籃網，或是去其他能讓他發揮的球隊，能夠成為球隊的核心。」提格說。
提格表示，這不是說羅素在湖人陣中並非核心骨幹，「湖人是屬於詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）的，你很容易就會受到責難和批評，就像先前的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）一樣。在那裡總是需要有第3人出來背黑鍋。所以羅素需要去一支能夠真正讓他釋放天賦的球隊。」
另一方面，提格也提到，羅素若能和巫師後衛瓊斯（Tyus Jones）互換，對雙方來說會更好。「瓊斯會比羅素更適合湖人，他不太失誤，能投三分且效率高，同時他不需要手上拿球。」
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