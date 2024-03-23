NBA／稱柯瑞影響力超越喬丹、詹皇 皮爾斯：人人都在投三分

許多人都認為，當今聯盟會走向小球轟炸、大三分時代，跟柯瑞（Stephen Curry）與其率領的勇士有著脫不了的關係，其影響力也是躍居歷史等級。

前綠衫軍球星皮爾斯（Paul Pierce）在節目中就直言，單就對NBA的影響力，柯瑞已經超越喬丹、詹姆斯（LeBron James）和布萊恩（Kobe Bryant）這3位傳奇巨星。

「柯瑞對於整個籃球、對於NBA的影響力，已經超越喬丹、詹姆斯和布萊恩。這是為什麼？在先前塞爾蒂克的一場比賽中，前10次出手都是三分球，每個人都認為自己可以成為柯瑞；所有美國孩子都相信自己可以成為下一個柯瑞。」皮爾斯說。

皮爾斯還提到柯瑞的球風效應，還包括各隊三分球出手次數的增加，導致出現更多領先20分逆轉的比賽；除此之外，球隊在選秀會和自由市場上的簽約標準也是愈來愈著重球員是否具備外線投射能力。

柯瑞本季已經邁向生涯第15個賽季，場均猶能貢獻26.8分4.9助攻4.4籃板，三分命中率40.5%；到目前為止，柯瑞已經命中301顆三分球，生涯第5個賽季破300顆。生涯累積3691顆三分球，遙遙領先其他球星。