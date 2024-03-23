NBA／西區激戰 火箭7連勝追趕勇士

NBA例行賽近尾聲，競爭激烈的西區仍在進行卡位拉鋸戰，排名第11名的火箭隊在昨天與公牛隊之戰，靠著團隊6人得分上雙的多點開花攻勢以127：117拉出一波7連勝，緊咬第10名的勇士隊與第9名的湖人隊。

西區截至昨天為止第1名的雷霆隊與第11名的火箭間僅有14.5場的勝差，在各隊目前都將近打了70場的情況下，最後10到12場比賽都將攸關最終排名與季後賽、附加賽門票。

其中火箭雖然處在最不利的位置，但在3月他們已經收下8勝，成為最可怕的追兵，昨天出戰公牛的比賽中，火箭更在首節就狂轟42分取得領先，儘管公牛隨後展開猛烈反撲，但第三節當家球星德羅展卻出現將火箭小將格林惡意推倒在地的狀況，引發布魯克斯的不滿上前理論，導致雙方出現推擠衝突，最終德羅展與布魯克斯也雙雙遭到驅逐出場。

在少了球隊一哥的情況下，最終公牛也以10分差距吞下敗仗，火箭則是拉出一波7連勝，距離西區第9、10名的湖人和勇士僅剩3場和2.5場勝差，隨時有機會將兩隊拉出附加賽行列。

至於原先有機會脫離附加賽行列直接打季後賽的國王隊，在昨天卻意外遭到聯盟爐主巫師隊擊落，加上獨行俠隊和太陽隊雙雙贏球，國王也從賽前的第6名下滑到第8名，加上剩餘的13場比賽幾乎都是對上前段班球隊，恐必須從附加賽打起。