聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／湖人迷要求高、搭檔詹皇壓力大 卡森斯聲援戴維斯
戴維斯（Anthony Davis）本季至今已經出賽65場，滿足爭奪年度獎項的資格條件外，也突顯久違的健康狀態，畢竟這已經是他自2017-18年賽季以來的單季最多出賽場次表現。
另一方面，戴維斯場均出賽35.5分鐘，也是2017-18年以來最多上場時間，平均可以攻下24.4分12.3籃板3.6助攻12.2抄截2.4阻攻，表現依舊全能。
但即便如此，戴維斯依然受到許多批評，這讓昔日搭檔卡森斯（DeMarcus Cousins）也忍不住為他抱屈，認為他就是待在洛杉磯打球，身旁又有詹姆斯（LeBron James）這樣的歷史級巨星，很容易就會被外界放大檢視。
「我認為這和他所處的環境有關。顯然，和史上最偉大的球員之一詹姆斯做隊友，當情況變得糟糕，我們都知道，在最好的球員或者說史上最佳球員之一被指責之前，有很多人都會受到抨擊檢討。這只是環境因素。最重要的是，他效力於湖人。他們擁有要求嚴格的球迷群。」卡森斯說。
卡森斯提到，「你可以場均得到25分、12籃板，但這仍然不夠。無論賽季陣容如何、時間如何、表現如何，他們都認為沒有奪冠就是失敗。」
就在卡森斯提出看法的同時，過去也曾效力湖人和快艇的最佳第六人威廉斯（Lou Williams）也直言，身為湖人陣中的一員和你是快艇的成員，之間是有著極大的分別。
2023-24 NBA即時比分
▪厄文空接爆扣隊友給50分 獨行俠18灌創近20年紀錄！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言