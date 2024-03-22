NBA／湖人迷要求高、搭檔詹皇壓力大 卡森斯聲援戴維斯

戴維斯（Anthony Davis）本季至今已經出賽65場，滿足爭奪年度獎項的資格條件外，也突顯久違的健康狀態，畢竟這已經是他自2017-18年賽季以來的單季最多出賽場次表現。

另一方面，戴維斯場均出賽35.5分鐘，也是2017-18年以來最多上場時間，平均可以攻下24.4分12.3籃板3.6助攻12.2抄截2.4阻攻，表現依舊全能。

但即便如此，戴維斯依然受到許多批評，這讓昔日搭檔卡森斯（DeMarcus Cousins）也忍不住為他抱屈，認為他就是待在洛杉磯打球，身旁又有詹姆斯（LeBron James）這樣的歷史級巨星，很容易就會被外界放大檢視。

「我認為這和他所處的環境有關。顯然，和史上最偉大的球員之一詹姆斯做隊友，當情況變得糟糕，我們都知道，在最好的球員或者說史上最佳球員之一被指責之前，有很多人都會受到抨擊檢討。這只是環境因素。最重要的是，他效力於湖人。他們擁有要求嚴格的球迷群。」卡森斯說。

卡森斯提到，「你可以場均得到25分、12籃板，但這仍然不夠。無論賽季陣容如何、時間如何、表現如何，他們都認為沒有奪冠就是失敗。」

就在卡森斯提出看法的同時，過去也曾效力湖人和快艇的最佳第六人威廉斯（Lou Williams）也直言，身為湖人陣中的一員和你是快艇的成員，之間是有著極大的分別。