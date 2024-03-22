快訊

總統府憲兵自戕案有內幕！遭爆「假哨表」應付督導 憲指部未否認

北市還原「剴剴案」時序！曝涉虐保母托育環境髒亂、瀰漫濃濃菸味

泡湯偷拍片2度流出 北投「皇池」：不論最後是誰都將提告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／波特明星賽出遊後大爆發 金塊教頭：旅遊費算我的

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
波特投進193顆三分球刷新隊史紀錄。 路透
波特投進193顆三分球刷新隊史紀錄。 路透

金塊前鋒波特（Michael Porter Jr.）在明星周假期過後狀態火熱，在今天出戰尼克的比賽中單場再度砍進3顆三分球拿下31分8籃板，本賽季至今已投進193顆三分球刷新隊史紀錄，談到波特的火燙手感，金塊教頭馬龍（Michael Malone）也笑稱，不管波特明星周去哪出遊，未來想出遊，費用都由他負責。

本賽季平均攻下16.9分7籃板的波特，在明星周假期前往墨西哥度假歸隊後手感火燙，至今15場比賽已經有3場得分超過30分，繳出一張平均21.1分7.3籃板1.5助攻的亮眼數據，其中兩分球命中率逼近7成，三分球命中率也有4成39，並幫助金塊在這15場比賽中拿下13勝。

而在今天出戰尼克的比賽中，波特單場在投進3顆三分球後，本賽季個人已經累積投進193顆三分球，刷新艾利斯（Dale Ellis）在1996-1997賽季的單季192顆三分球命中隊史紀錄。

談到能夠刷新隊史紀錄，波特也將之歸功於本賽季近乎全勤，「這紀錄雖然和頭三分球有關，但跟我的出賽率更有關，事實上這個賽季我幾乎沒有缺陣，這是最讓我感到驕傲的一點。」

而對於波特在明星周前往墨西哥旅遊歸隊後展現火熱狀態，金塊總教練馬龍說：「不管以後他何時想要去墨西哥旅遊，錢都由我來負責。」

延伸閱讀

二輪選秀咖變一線球星 「大頭」布朗森成就尼克

NBA／批勇士喪失爭前6種子動力 柯瑞：照這樣打是走不遠

NBA／布朗森34分力壓柯瑞 尼克轟垮勇士奪4連勝

邁阿密釘子戶抗開發商收購20年 陰影壟罩垃圾成堆

相關新聞

NBA／厄文空接爆扣隊友給50分 獨行俠18灌創近20年紀錄

獨行俠隊在今天出戰爵士隊的比賽中頻頻上演轟炸籃框的美技，包括唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irvi...

NBA／波特明星賽出遊後大爆發 金塊教頭：旅遊費算我的

金塊前鋒波特（Michael Porter Jr.）在明星周假期過後狀態火熱，在今天出戰尼克的比賽中單場再度砍進3顆三分...

NBA／國王爆冷輸巫師 沙波尼斯連52場雙十逼近勒夫紀錄

國王在背靠背作客華盛頓的情況下，一度落後19分，儘管比賽後段試圖逆轉仍是功敗垂成，以102比109爆冷輸給巫師，結束2連勝的同時也讓讓巫師終結5連敗。 由於今天獨行俠痛宰爵士，兩隊一來一往消長之

NBA／火箭7連勝緊追附加賽 教頭不介意布魯克斯挺隊友遭驅逐

身為聯盟近況最火熱的球隊，火箭隊在今天與公牛隊的比賽中儘管一度與對手爆發衝突事件，導致布魯克斯（Dillon Brook...

NBA／KD生涯2000記三分球達陣 太陽外線爆發擊落老鷹

太陽球星比爾（Bradley Beal）日前呼籲三巨頭要以身作則，今天太陽背靠背迎戰老鷹，雖杜蘭特（Kevin Durant）熄火，但太陽以53.7%命中率投進22記三分球，終場以128：115贏球，

NBA／G聯盟引燃隊確定解散！曾產出火箭格林和勇士庫明加

NBA官方今天宣布，G聯盟引燃隊計畫本季結束後中止，因為NCAA對名字、形象、肖像權和轉隊政策等規定逐漸放寬。 引燃隊建立於2020年，目的是為了讓未達選秀年紀的球員能打球，為NBA選秀做準備，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。