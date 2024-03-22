NBA／火箭格林大17歲女友懷孕 歐尼爾祝福：我年輕時也這樣

火箭隊22歲新星格林（Jalen Green）與39歲女星蜜雪兒（Draya Michele）交往，日前更傳出女方已懷孕，引發美國網友熱議，如今「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）也發表自己的看法。

格林2021年以選秀榜眼身分進入聯盟，是火箭極力栽培的對象。蜜雪兒名聲更響亮，她是一名演員兼名模，IG擁有962萬人追蹤，她日前公布自己懷孕7個月的美照，並透露是女兒。

值得一提的是，蜜雪兒前段婚姻生下兩個兒子，大兒子與格林一樣是22歲，小兒子則是8歲，因此這段戀情也備受外界關注。

歐尼爾近日在節目上談到這個話題，另一個來賓不贊成這段戀情，歐尼爾則說，「你知道我要說什麼嗎？恭喜他們，我不喜歡做偽君子，我以前也常找年長的女人。」