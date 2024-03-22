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NBA／國王爆冷輸巫師 沙波尼斯連52場雙十逼近勒夫紀錄
國王在背靠背作客華盛頓的情況下，一度落後19分，儘管比賽後段試圖逆轉仍是功敗垂成，以102比109爆冷輸給巫師，結束2連勝的同時也讓讓巫師終結5連敗。
由於今天獨行俠痛宰爵士，兩隊一來一往消長之間，排名也互換，獨行俠重新回到西區第6，加上太陽今天也擊敗老鷹，國王排名落居第8。國王主帥布朗（Mike Brown）賽後也坦言，球隊正在爭取季後賽席次，這場敗仗無疑是很慘痛。
沙波尼斯（Domantas Sabonis）今天攻下14分14籃板6助攻，連續52場比賽完成雙十，這是自NBA與ABA合併之後的第2長紀錄，距離勒夫（Kevin Love）創下的53場紀錄僅有一步之遙。
如果放諸歷史，聯盟連續場次最多的雙十紀錄自然是上古神獸張伯倫（Wilt Chamberlain）所創下，他曾經連續227場完成雙十。
此外，沙波尼斯已經累積65次雙十和24次大三元，歷史上只有3位球員能在單季繳出如此表現，前兩人分別是張伯倫和「大O」羅伯森（Oscar Robertson）。
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