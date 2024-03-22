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NBA／G聯盟引燃隊確定解散！曾產出火箭格林和勇士庫明加
NBA官方今天宣布，G聯盟引燃隊計畫本季結束後中止，因為NCAA對名字、形象、肖像權和轉隊政策等規定逐漸放寬。
引燃隊建立於2020年，目的是為了讓未達選秀年紀的球員能打球，為NBA選秀做準備，不需要去大學就讀，G聯盟官方表示，「4年前我們開創引燃隊，填補籃球界的空白，我們對這個環境的貢獻感到自豪，隨青年和大學籃球環境變化，現在是做這件事的正確時機。」
引燃隊近年吸引多位潛力新星加入，並在選秀大會取得高順位，包含2021年的火箭隊榜眼格林（Jalen Green）和勇士隊第7順位庫明加（Jonathan Kuminga）、2022年鵜鶘隊第8順位丹尼爾斯（Dyson Daniels）和2023年拓荒者隊探花韓德森（Scoot Henderson）。
美國時間3月28日是引燃隊本季最後一場比賽，對手是快艇G聯盟球隊。目前陣中的布澤利茲（Matas Buzelis）和霍蘭德（Ron Holland）是2024年選秀樂透區熱門人選。
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