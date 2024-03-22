聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／班切羅大三元助魔術5連勝 鵜鶘折損大將英格倫
明星賽後維持高檔狀態的奧蘭多魔術，今天在班切羅（Paolo Banchero）完成生涯第2次大三元的帶領下，在主場以121比106力壓西區勁旅鵜鶘。
魔術取得5連勝，且自2月1日以來，他們已經拿下16勝5敗，全聯盟僅次於龍頭塞爾蒂克的18勝3敗。目前魔術累積42勝28敗，排名東區第5，也是他們自2018-19年後再次勝率超過5成
班切羅雖然前8次出手外加2次罰球都落空，半場只拿到4分，但之後他找回感覺，第三節獨拿12分帶動全隊繳出超過6成命中率，單節豪取38分，一口氣擊潰鵜鶘防線，將差距擴大20分，奠定勝利基礎。
班切羅最終全場18投9中，攻下20分11助攻10籃板；薩格斯（Jalen Suggs）補上22分，華格納（Franz Wagner）18分。
近8戰取得7勝的鵜鶘，整體狀態並不遜於魔術，不過此役三分外線失靈比對手少進8顆三分球，加上失去制空權，籃板失去優勢，從第二節開始逐漸失去優勢，只能黯然結束3連勝。
對鵜鶘來說，更大的麻煩在於陣中鋒線大將英格倫（Brandon Ingram）在一次防守中不慎傷到左膝，甚至要被攙扶下場。目前球隊還沒有進一步的傷病報告出來，具體傷勢情況後續才能確認。
英格倫退場前得到14分，鵜鶘以墨菲（Trey Murphy III）的21分為最高，威廉森（Zion Williamson）拿到20分7籃板，卻出現多達8次失誤；麥凱倫（C.J. McCollum）18分。
2023-24 NBA即時比分
▪泰托姆31分助綠衫軍險公鹿 塞爾蒂克拉出7連勝！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言