NBA／德羅展惡意犯規引爆衝突 布魯克斯幫隊友出氣遭驅逐
公牛與火箭今天交手發生肢體衝突，公牛球星德羅展（DeMar DeRozan）和火箭隊布魯克斯（Dillon Brooks）都被趕出場。
德羅展是本起事件肇事者，他防守時突然衝撞火箭持球者格林（Jalen Green），導致後者痛苦倒地。布魯克斯幫隊友出氣，與德羅展爆發口角並出現肢體衝突，雙方隊職員一擁而上，有好幾人在過程中不慎倒地。
德羅展最後被吹二級惡意犯規遭驅逐出場，他退場前15投4中，拿到16分。布魯克斯也因技術犯規被驅逐，他13投10中，攻進23分。
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