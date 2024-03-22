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NBA／德羅展惡意犯規引爆衝突 布魯克斯幫隊友出氣遭驅逐

聯合新聞網／ 綜合報導
德羅展(左)、布魯克斯(右)。 美聯社
德羅展(左)、布魯克斯(右)。 美聯社

公牛火箭今天交手發生肢體衝突，公牛球星德羅展（DeMar DeRozan）和火箭隊布魯克斯（Dillon Brooks）都被趕出場。

德羅展是本起事件肇事者，他防守時突然衝撞火箭持球者格林（Jalen Green），導致後者痛苦倒地。布魯克斯幫隊友出氣，與德羅展爆發口角並出現肢體衝突，雙方隊職員一擁而上，有好幾人在過程中不慎倒地。

德羅展最後被吹二級惡意犯規遭驅逐出場，他退場前15投4中，拿到16分。布魯克斯也因技術犯規被驅逐，他13投10中，攻進23分。

DeMar DeRozan Dillon Brooks 公牛 火箭

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