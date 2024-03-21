NBA／最佳第六人大熱門 國王蒙克喊話想續約：我愛沙加緬度

國王隊後衛蒙克（Malik Monk）本季擔任球隊第六人表現亮眼，各項數據來到生涯新高，更是競爭聯盟最佳第六人的熱門人選，季末成為自由球員的他近期也對外公開喊話，希望能夠長留沙加緬度。

蒙克本季只缺席1場比賽，66場出賽全是從板凳出發，場均15.9分、5.3助攻，4成5投籃命中率都是生涯年，總得分1050分遙遙領先全聯盟所有板凳球員，和大學隊友福克斯（De'Aaron Fox）組成的後場得分爆發力強，是球隊攻城掠地的一把利刃。

蒙克在國王打出一片天，也有高機率連兩年隨隊闖入季後賽，他在受訪中提到，自己希望能在可預見的未來和球隊雙星福克斯、沙波尼斯（Domantas Sabonis）並肩作戰，「這取決於我們季後賽打得如何，但我想待這裡，我在這很舒適也交到很多朋友，這座城市愛我，而我也愛著這座城市。」

國王主帥布朗（Mike Brown）也大讚蒙克對球隊體系的重要性，「他對我們正在建立的文化很重要......我認為球員必須待在能充分發揮能力的環境，蒙克繼續留在這裡，天空才是極限，我們只會變得更好，他替球隊成長做出很多貢獻。」

前年蒙克和國王簽下的2年1900萬美元合約即將到期，根據美媒預測，休賽季國王能開給他最高4年7790萬美元的合約，不過下季國王的團隊薪資並不低，光是福克斯、沙波尼斯、赫爾特（Kevin Huerter）和巴恩斯（Harrison Barnes）4人的年薪合計就高達1.1億美元。