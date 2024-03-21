NBA／前所未見詭異畫面！哈登當內鬼防守隊友雷納德成功
今天快艇與拓荒者的比賽出現詭異一幕，哈登（James Harden）將球傳給底角埋伏的雷納德（Kawhi Leonard）後，竟跑去防守自己人，導致雷納德出手沒進。
快艇第二節開局打出14：3攻勢後，一路領先拓荒者，第三節4分半左右已領先21分，沒想到哈登卻做出這項詭異舉動，讓雷納德攤手表示無奈，幸好快艇搶到進攻籃板，隨後射手柯菲（Amir Coffey）也命中三分球。
快艇終場以116：103擊敗拓荒者，賽後領先西區第5的鵜鶘1場勝差，壞消息是雷納德手腕又扭傷。哈登全場得到19分14助攻，喬治（Paul George）27分6籃板，雷納德只打28分鐘，進帳24分。拓荒者方面，探花後衛韓德森（Scoot Henderson）攻下18分，艾頓（Deandre Ayton）只有8分7籃板。
快艇總教練練泰隆魯（Tyronn Lue）受訪時盛讚球員們拉開分差的能力，「我們的心態是繼續得分，即使對手叫暫停阻止攻勢，我們也保持專業，我要稱讚球員們，今晚他們做到了。」關於哈登的烏龍防守事件，泰隆魯說，「我當時沒看到，賽後才發現。」
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