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NBA／沙波尼斯連51場雙十近紀錄 國王教頭：行走大三元機器

聯合新聞網／ 綜合報導
沙波尼斯(中)。 美聯社
沙波尼斯(中)。 美聯社

國王今天作客暴龍，中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）又繳出大三元，得到13分17籃板10助攻，幫助國王以123：89大勝，賞給暴龍8連敗。

這是沙波尼斯本季第64次雙十、第24次大三元，他已經連51場大三元，逼近勒夫（Kevin Love）創下的53場歷史紀錄。

國王總教練布朗（Mike Brown）受訪時大讚沙波尼斯，「他是行走的大三元機器，我認為這是一個遺憾，因為這件事應該被慶祝更多。當他沒得到大三元時，你會期待他雙十，這就是為什麼他應該進入MVP討論之中。」

國王今天從未落後過暴龍，以34分之差輕鬆贏球。除沙波尼斯外，福克斯（De'Aaron Fox）全場砍進20分，蒙克（Malik Monk）也有17分。暴龍方面，崔蘭特（Gary Trent Jr.）攻下全隊最高的18分。

Domantas Sabonis 國王 暴龍

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