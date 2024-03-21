NBA／宇宙快艇要解體了？傳76人休賽季想追喬治組三巨頭
快艇今年1月與雷納德（Kawhi Leonard）達成提前續約協議，合約為3年1.65億美元。原本預期喬治（Paul George）也會跟進續約，但後續沒有進展，如今有消息指出，如果喬治休賽季成為自由球員，76人隊將全力追求。
雷納德2019年轉戰快艇，快艇接著發動交易得到喬治，組成雙核心，被看好能競爭冠軍，不過這兩名球星輪流受傷，始終與冠軍無緣。喬治合約最後一年有球員選項，高機率選擇跳出，進入自由球員市場，爭取一份長約。
資深記者史坦（Marc Stein）指出，76人休賽季可能全力追求喬治，「目前喬治更傾向留在洛杉磯，然而雙方尚未在談判中找到折衷價碼。喬治很適合76人，因為他們不需要討論薪資，休賽季有薪資空間給頂薪合約。」
76人前鋒哈里斯（Tobias Harris）5年1.8億美元合約本季結束後到期，其他球員包含希爾德（Buddy Hield）、貝頓（Nicolas Batum）和柯文頓（Robert Covington）也都是到期約，76人有望組成安比德（Joel Embiid）、喬治及馬克西（Tyrese Maxey）的新三巨頭。
2023-24 NBA即時比分
▪泰托姆31分助綠衫軍險公鹿 塞爾蒂克拉出7連勝！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言