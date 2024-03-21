NBA／宇宙快艇要解體了？傳76人休賽季想追喬治組三巨頭

快艇今年1月與雷納德（Kawhi Leonard）達成提前續約協議，合約為3年1.65億美元。原本預期喬治（Paul George）也會跟進續約，但後續沒有進展，如今有消息指出，如果喬治休賽季成為自由球員，76人隊將全力追求。

雷納德2019年轉戰快艇，快艇接著發動交易得到喬治，組成雙核心，被看好能競爭冠軍，不過這兩名球星輪流受傷，始終與冠軍無緣。喬治合約最後一年有球員選項，高機率選擇跳出，進入自由球員市場，爭取一份長約。

資深記者史坦（Marc Stein）指出，76人休賽季可能全力追求喬治，「目前喬治更傾向留在洛杉磯，然而雙方尚未在談判中找到折衷價碼。喬治很適合76人，因為他們不需要討論薪資，休賽季有薪資空間給頂薪合約。」

76人前鋒哈里斯（Tobias Harris）5年1.8億美元合約本季結束後到期，其他球員包含希爾德（Buddy Hield）、貝頓（Nicolas Batum）和柯文頓（Robert Covington）也都是到期約，76人有望組成安比德（Joel Embiid）、喬治及馬克西（Tyrese Maxey）的新三巨頭。