NBA／遭親信搬走百萬美金 巴克利、賈霸都曾受害過

日本棒球明星大谷翔平遭貼身翻譯水原一平盜用百萬美元用於非法簽賭，震撼體壇；職業運動球星領大筆鈔票卻遭親信挪用其實有不少先例，如籃球明星巴克利、賈霸都是受害者。

美國運動產業充滿商機，明星球員簽下大合約有如挖到金礦。以大谷翔平為例，去年與洛杉磯道奇隊簽下10年7億美元（約新台幣221億元）這筆錢，足足可開一家大型企業。

「洛杉磯時報」等美國多家媒體報導，聯邦機構在調查加州一處非法的運動投注站時，發現大谷翔平的名字。大谷翔平的律師團聲稱，翻譯水原一平挪用大谷翔平的錢，大谷翔平是受害者。洛杉磯道奇隊也開除水原一平。

大谷翔平與水原一平合作6年以上，兩人幾乎形影不離，水原一平雖然是翻譯人員，卻也因為大谷翔平而獲得高知名度，年薪30萬美元到50萬美元之間（約新台幣964萬元到1606萬元）。

美國職棒的翻譯角色，除了協助球員與隊友、教練溝通，也是生活上的助手。外界推測，水原一平可能擁有大谷翔平的帳戶密碼。

美國職籃NBA傳奇球星巴克利（Charles Barkley）曾在Podcast節目爆料，剛進入職業的時候，跟一名不肖經紀人簽約。經紀人每個月給他一筆1萬5000美元的零用錢，聲稱剩下的錢拿去投資，但4年之後，巴克利卻發現自己破產了。

NBA退役球星鄧肯（Tim Duncan）曾經遭到自己的財務顧問詐騙，損失達2500萬美元，對方聲稱把他的錢拿去投資，結果卻一去不回。

另一名NBA退役明星艾佛森（Allen Iverson）職業生涯賺得超過2億美元，但他以慷慨和揮霍著稱，身邊經常圍繞酒肉朋友多達50人，送禮毫不手軟，最終宣告破產。

洛杉磯湖人傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）多年前也曾控告經紀人，索賠5500萬美元。賈霸指控，他的經紀人在6年之間，幾乎完全掌控了他所有的錢，不只挪用賈霸的錢，還把他的車子賣掉，捲款潛逃。

安永聯合會計師事務所（Ernst & Young）2021年一項研究報告指出，2004年到2019年之間，美國職業運動員身上發生的金融詐欺事件金額達6億美元。知名球星捲入詐騙或高風險投資的報導經常登上媒體版面。

球星口袋滿滿卻因為錢與身邊的人鬧出糾紛，這樣的事件不只美國，台灣也曾發生，旅日球星陽岱鋼2017年發生家族借貸糾紛，一度在媒體上隔空喊話。