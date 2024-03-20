NBA／湖人伍德動刀歸期未定 本季只打5場的文森接近復出

湖人中鋒伍德（Christian Wood）2月中因傷缺陣至今，他今天確定完成左膝關節鏡手術，將缺席數周，不確定何時能歸隊。湖人後衛文森（Gabe Vincent）則接近復出，預計例行賽前能歸隊。

湖人先前面對勇士，當家中鋒戴維斯（Anthony Davis）眼睛被弄傷，提前退場，湖人只剩海斯（Jaxson Hayes）一名長人可上場，他出賽28分鐘拿到7分12籃板，湖人終場仍以7分之差輸球。

伍德原先是戴維斯主要替補，本季出賽50場，平均打17.4分鐘，拿到6.9分5.1籃板，不過他上次出賽是2月15日對爵士，明星賽後傳出左膝積水就缺陣至今，據湖人官方報告，他已接受關節鏡手術治療膝傷，將休息數周，無法確定是否能在季後賽前歸隊。

文森(右)。 路透

另外，據資深記者史坦（Marc Stein）報導，湖人後衛文森例行賽結束前會歸隊，他去年在東區冠軍賽G3爆發，全場狂砍29分，季後湖人開出3年3300萬美元挖角。

沒想到他今年因傷只打5場，平均5.4分3.0助攻，三分球命中率僅11.8%，成為湖人球迷的夢魘。文森缺陣後湖人後場缺乏深度，季中交易大限後在買斷市場網羅後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）。