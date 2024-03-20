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NBA／勇士罕見主場勝率不到5成 格林：不能前進一步退兩步

聯合新聞網／ 綜合報導
格林。 法新社
格林。 法新社

勇士上賽季憑藉33勝8敗主場戰績，拿下西區第6名，避免打附加賽。本季例行賽剩14場，主場戰績只有17勝18敗，「嘴綠」格林（Draymond Green）也不明白發生什麼事，並表達不滿。

勇士昨天在主場以112：119不敵傷兵不少的尼克，格林受訪時說，「這是我們連續第3場在主場輸球，我不明白原因。我們似乎在客場打更好，連結更緊密，而不是在主場，這是一個問題。」

「老實說這是不能被接受的事，如果我有解決答案，我1000%會跟隊友說，但我們似乎無法弄清楚原因。當我們在主場時，應該從球迷們那獲得能量，打得更好，但這對我們來說不存在」格林說。

勇士本季剩14場比賽，有6場在主場，對手依序是灰熊、溜馬、獨行俠、爵士、鵜鶘及爵士。勇士目前暫居西區第10，落後第9的湖人1場勝差，領先第11的火箭2.5場。格林強調，「我們必須在某個時間點弄清楚，這些比賽對我們來說很重要，不能向前一步，又退後兩步，這是我們本季一直發生的事。」

Draymond Green 勇士

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