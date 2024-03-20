NBA／坦言柯瑞對比賽影響力最大 詹姆斯：沒領先是安全的

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）被部分球迷認為是史上最佳球員，不過他近期在節目上表示，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）是對籃球比賽影響力最大的球員。

詹姆斯和前球員瑞迪克（JJ Redick）近日開設播客（Podcast）節目，瑞迪克指出，當今聯盟第四節不能提前換替補球員，對此詹姆斯表示，「那個淺皮膚的黑人進入勇士後，改變整個敘事，他支手改變聯盟生態「沒有領先是安全的」，就像NFL四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）做得一樣，我喜歡那個傢伙，也喜歡柯瑞。」

詹姆斯認為柯瑞和「戰神」艾佛森（Allen Iverson）是對比賽影響力最大的球員，「他們身高有親和力，孩子們會認為自己可以成為他們。他們身材矮小不被人看好，但挑戰了眾人期望。」

「艾佛森的切入能力令人難以置信，現在所有人都因為他戴護肘，他殺到禁區無視長人，任何狀況都能上籃。現在又有柯瑞，他能在任何地方投籃」詹姆斯說。