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NBA／惡意犯規讓布朗森差點受傷 小裴頓卻抨擊裁判尺度

聯合新聞網／ 綜合報導
小裴頓。 路透
小裴頓。 路透

尼克主力前鋒阿努諾比（OG Anunoby）又受傷，不過布朗森（Jalen Brunson）昨天面對勇士主宰戰局，狂轟34分，帶隊以119：112贏球，賽後勇士防守悍將小裴頓（Gary Payton II）卻批評聯盟吹罰尺度，引發熱議。

布朗森昨天獲得8次罰球，其中第三節他在右側45度角出手外線，小裴頓防守做出「埋地雷」動作，被裁判吹惡意犯規，所幸布朗森沒有受傷。

小裴頓賽後受訪時談到這次哨音，「這知道個聯盟不能碰任何人，而且他（布朗森）很狡猾，會讓你往某邊撲上去，接著停下來或假動作，只要一點點接觸，裁判就會響哨。」

小裴頓這段發言引來不少網友批評，「他因為你差點傷到腳踝」、「對這傢伙很失望」、「相反，布朗森以沒有哨音聞名」，不過也有部分網友認同小裴頓的說法。

Jalen Brunson 勇士 小裴頓 尼克

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