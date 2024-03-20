NBA／惡意犯規讓布朗森差點受傷 小裴頓卻抨擊裁判尺度

尼克主力前鋒阿努諾比（OG Anunoby）又受傷，不過布朗森（Jalen Brunson）昨天面對勇士主宰戰局，狂轟34分，帶隊以119：112贏球，賽後勇士防守悍將小裴頓（Gary Payton II）卻批評聯盟吹罰尺度，引發熱議。

布朗森昨天獲得8次罰球，其中第三節他在右側45度角出手外線，小裴頓防守做出「埋地雷」動作，被裁判吹惡意犯規，所幸布朗森沒有受傷。

gary payton II lands under jalen brunson's shot pic.twitter.com/966aQXhXrL — ◇ (@2MANYBRIDGES) 2024年3月19日

小裴頓賽後受訪時談到這次哨音，「這知道個聯盟不能碰任何人，而且他（布朗森）很狡猾，會讓你往某邊撲上去，接著停下來或假動作，只要一點點接觸，裁判就會響哨。」

小裴頓這段發言引來不少網友批評，「他因為你差點傷到腳踝」、「對這傢伙很失望」、「相反，布朗森以沒有哨音聞名」，不過也有部分網友認同小裴頓的說法。