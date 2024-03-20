NBA／米契爾進行鼻子手術 先休1周再評估

騎士隊球星米契爾（Donovan Mitchell）上周面對火箭隊時造成鼻子骨折，球團今天宣布，米契爾已進行手術，至少會缺席一周修復傷處。

27歲的米契爾已經缺席昨天和溜馬隊的比賽，球團今天說明，動完手術的米契爾會先休息一周再進行評估。

這將是米契爾3月第2度缺席，他已經因膝蓋挫傷幾乎2星期沒出賽，缺席7場比賽後才在上周出戰鵜鶘隊時才回歸，不料復出第2戰再成傷兵。

頭5個賽季效力爵士隊的米契爾，上季改披騎士隊戰袍，本季場均有27.4分、5.3籃板和6.1助攻，不過本季已經因傷缺席19場比賽，鼻骨傷勢預計至少會再缺陣4場。本月回歸的2場比賽，米契爾場均出賽27分鐘，成績是13.5分、3.5籃板、3.5助攻。

騎士目前戰績48勝25敗排在東區第3，且和排名第2的公鹿隊僅有1場勝差。