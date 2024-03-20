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NBA／奧運男籃分組出爐！美國與約柯奇的塞爾維亞同組

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特率領美國奪下東京奧運男籃金牌。 美聯社
杜蘭特率領美國奪下東京奧運男籃金牌。 美聯社

2024巴黎奧運將在7月底點燃戰火，美國男籃為洗刷世界盃沒奪牌的臭名，將組成夢幻陣容，挑戰奧運五連金，包含詹姆斯（Lebron James）、柯瑞（Stephen Curry）及杜蘭特（Kevin Durant）都預計參戰，今天國際籃總（FIBA）也公布分組名單。

美國隊被分在C組，同組對手有約柯奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞和南蘇丹，還有波多黎各賽區的出線隊，義大利、立陶宛和波多黎各是強力競爭者。

詹姆斯表態要再打奧運，並組最強美國隊。 美聯社
詹姆斯表態要再打奧運，並組最強美國隊。 美聯社

A組有澳洲、加拿大、西班牙賽區及希臘賽區贏家，西班牙賽區有世界第2的西班牙和多名NBA球員坐鎮的巴哈馬，希臘賽區則有安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）率領的希臘和擁有唐西奇（Luka Doncic）的斯洛維尼亞。

B組則有德國、東道主法國、日本及拉脫維亞賽區贏家，拉脫維亞賽區有波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）所屬的拉脫維亞和佛西維奇（Nikola Vucevic）領軍的蒙特內哥羅。

2024巴黎奧運

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