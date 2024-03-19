NBA／布萊恩生涯首枚冠軍戒指將拍賣 出價已達300萬台幣

已逝球星布萊恩（Kobe Bryant）在2000年贏得了生涯首座總冠軍，後來他也將這枚具紀念意義的冠軍戒指贈與父親(Joe Bryant)，這枚冠軍戒指目前正在Goldin網站進行拍賣，目前最高出價已達94,000美元。

Goldin指出這不是球員拿得到的戒指，而是相同規格的複製品。布萊恩在當年贏得冠軍後，向廠商訂購了一枚額外的戒指送給父親。

這不是布萊恩父母第一次將兒子送給他們的紀念品進行拍賣，雙方還曾因此鬧上法院。2013年布萊恩就因父母想要出售他贈與的紀念品進行了訴訟和解，最終兩方協議未來只能有不到10%的物品能拍賣售出。這枚戒指是布萊恩送給父親的唯一一枚，布萊恩的母親也證實此事。

事實上布萊恩與父母的關係有時會很緊張，他在2016年接受《ESPN》的謝爾本(Ramona Shelburne)訪問時就指出：「我和父母的關係糟透了。」並表示父母在2013年試圖出售這些物品成為他的壓力來源。

不過布萊恩在2020年去世後，家族的朋友韋恩·斯拉皮 (Wayne Slappy)告訴《每日郵報》說，他曾看到布萊恩和他母親在籃球營裡擁抱，雙親也都有出席喪禮，可見布萊恩和父母的關係應有所改善。

正在拍賣中的這枚冠軍戒指，戒圈和底座皆採用14K金製成，並鑲有 40 顆鑽石，一側刻有布萊恩特的姓氏，以及湖人隊的例行賽成績67勝15敗和季後賽成績15勝8敗。另一側刻有「bling bling」，也有當年的奪冠年分2000年。戒指的拍賣將於3月31日結束，截至目前，最高出價為94,000美元(約台幣300萬元)。