NBA／老鷹強森隔扣里夫斯技驚四座 AD稱傷勢不需戴護目鏡
湖人今天在主場以136：105輕取老鷹，羅素（D'Angelo Russell）投進本季第183顆三分球，超越2005-06賽季布萊恩（Kobe Bryant）的180顆，追平范艾克索（Nick Van Exel）隊史紀錄。
老鷹雖然輸球，但今天比賽最大亮點是前鋒強森（Jalen Johnson）隔扣湖人後衛里夫斯（Austin Reaves），不少球迷認為可以和愛德華（Anthony Edwards）的暴力砸扣，競爭年度最佳灌籃。不過強森末節6分47秒傷退，能自己離場，還不確定傷勢嚴重程度。
湖人當家中鋒戴維斯（Anthony Davis）前戰面對勇士眼睛被弄傷，幸好無大礙今天就歸隊，也不需戴護目鏡，他受訪時透露高中有戴過眼鏡，「我在芝加哥長大時會戴矯正眼鏡或護目鏡，幾年前經歷矯正手術，已脫離那個階段。如果醫生說我要戴，我會戴，但我不需要它。」
湖人老將詹姆斯（LeBron James）本場14投10中，得到25分10助攻7籃板，表現十分穩定。戴維斯也大讚，「詹姆斯就是詹姆斯，他的投籃非常好，他保持攻擊模式，找尋隊友，防守端展現大鎖狀態。」
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