NBA／羅素叫詹皇打爆他 柯瑞四分打後回嗆：你這個懦夫
勇士與湖人前天上演本季第3度對決，湖人後衛羅素（D'Angelo Russell）與勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）互噴垃圾話的內容流出，坐在板凳席的羅素叫詹姆斯（LeBron James）打爆柯瑞，隨後遭柯瑞狠狠地回嗆。
前天比賽詹姆斯一次進攻中，防守者是柯瑞，羅素大吼，「打爆他。」柯瑞當下沒立刻回應，隨後面對八村壘（Rui Hachimura）的防守，不只飆進外線還造成犯規，站上罰球線完成四分打後，跑到坐在板凳席的羅素面前開嗆，「上場，你這個懦夫！」
另外，羅素與湯普森（Klay Thompson）起口角衝突時，柯瑞也對羅素說，「你以為在跟誰說話？」
羅素2019-20賽季轉戰勇士，但柯瑞當年受傷，兩人只合作過74分鐘，羅素季中就被交易到灰狼，換取維金斯（Andrew Wiggins）。許多網友相當驚訝，羅素和柯瑞同隊過，還不知道不能惹怒他。
2023-24 NBA即時比分
▪厄文上演超神奇絕殺秀 獨行俠硬是扳倒金塊！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言