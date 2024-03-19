NBA／羅素叫詹皇打爆他 柯瑞四分打後回嗆：你這個懦夫

勇士與湖人前天上演本季第3度對決，湖人後衛羅素（D'Angelo Russell）與勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）互噴垃圾話的內容流出，坐在板凳席的羅素叫詹姆斯（LeBron James）打爆柯瑞，隨後遭柯瑞狠狠地回嗆。

前天比賽詹姆斯一次進攻中，防守者是柯瑞，羅素大吼，「打爆他。」柯瑞當下沒立刻回應，隨後面對八村壘（Rui Hachimura）的防守，不只飆進外線還造成犯規，站上罰球線完成四分打後，跑到坐在板凳席的羅素面前開嗆，「上場，你這個懦夫！」

另外，羅素與湯普森（Klay Thompson）起口角衝突時，柯瑞也對羅素說，「你以為在跟誰說話？」

LEAKED Audio Of Steph Curry Trash Talking D’Angelo Russell👀:



Curry: “Come on, come on!”



DLo: “Hell no, go at his a**!”



Then, after Curry hit a three, he told DLo: “Get your b*tch a** on the court”



Lastly, Curry asked: “who you’re talking to?” after Klay & DLo exchanged words pic.twitter.com/bFtD0joeT3 — LegendZ (@legendz_nba) 2024年3月18日

羅素2019-20賽季轉戰勇士，但柯瑞當年受傷，兩人只合作過74分鐘，羅素季中就被交易到灰狼，換取維金斯（Andrew Wiggins）。許多網友相當驚訝，羅素和柯瑞同隊過，還不知道不能惹怒他。