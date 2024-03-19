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NBA／勇士教頭對他特別關心？庫明加：比對波爾還嚴格

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加(左)。 美聯社
庫明加(左)。 美聯社

勇士近年選進許多新秀，庫明加（Jonathan Kuminga）是目前最被寄予厚望的球員，雖季中曾和總教練柯爾（Steve Kerr）傳出茶壺風暴，但他迅速作出調整，也越來越受重用。

庫明加近日在節目「Dubs Talk」上被問到，柯爾是否對他，比對其他球員還嚴格，庫明加坦言，「比對波爾（Jordan Poole）還嚴格，我有時認為自己做得不錯，但柯爾認為我做不好，他希望我做更好，幾周前有場比賽，他當所有人面前對我大吼大叫。」

庫明加接著解釋，知道教練團都對他很嚴格，因為他很有潛力，「柯爾會一直對我大吼大叫，我現在習慣了，我會說：『教練我明白了。』即使自認沒做錯事，也會說對不起。他會看到我沒注意到的東西，比賽結束後我回顧一切，發現好結果時，就會說這樣很有效。」

近期許多勇士老將都稱讚庫明加的表現，他也指出中鋒魯尼（Kevon Looney）對他的幫助很大，「魯尼是那種每天都會和我交談，並關心我的人，人們不會看到這點，因為他聲音不大。」

Jordan Poole Steve Kerr 勇士 庫明加

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