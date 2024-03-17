NBA／39歲高效率暴砍40分 詹皇又創史上首見紀錄

前一次缺席勇湖大戰的詹姆斯（Lebron James），今天在戴維斯演部受傷提前退場的情況下扛起進攻重擔，奮戰38分鐘，23投15中攻下40分9助攻8籃板，追平本季個人單場最多得分紀錄。不過可惜的是，湖人最後不敵勇士。

根據統計，詹姆斯以39歲又78天的年齡超越克勞佛（Jamal Crawford），成為NBA史上最老單場至少拿到40分且真實命中率達75%的球員。

另一方面，詹姆斯在生涯第21個賽季已經累積17次破30分，放諸歷史，先前能打到第21個賽季的球員中，只有諾維茨基（Dirk Nowitzki）拿過30分。