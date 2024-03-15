NBA／史上最偉大球員之爭？歐尼爾：沒人害怕詹姆斯

詹姆斯（LeBron James）近年打破許多聯盟紀錄，部分球迷開始認為史上最偉大球員（GOAT）是他，而非「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），名人堂球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）近日提出兩人間的差別。

歐尼爾近日在節目上與前熱火球員查莫斯（Mario Chalmers），討論喬丹和詹姆斯的不同。歐尼爾指出，「我常聽到球員們說，包括我自己，『我害怕喬丹。』我聽過你們這代的球員說，『我害怕布萊恩（Kobe Bryant）。』我從沒聽過任何球員說害怕詹姆斯。」

部份球迷同意歐尼爾的觀點，認為詹姆斯沒有喬丹和布萊恩的殺手特質，不過也有球迷認為歐尼爾在胡扯，「詹姆斯巔峰時期在東區肯定令人害怕」、「這傢伙統治東區10年」、「我來自多倫多，向你保證整座城市都怕他」。

詹姆斯2018年轉戰湖人前，連8年闖進總冠軍賽，總共拿下3座總冠軍，儘管溜馬和暴龍都在例行賽打出好成績，但一到季後賽全都敗下陣來，因此不少球迷認同詹皇在東區的統治力。