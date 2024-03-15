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NBA／若KD沒加入勇士？微笑刺客：大家只記得73勝亞軍
勇士前鋒格林（Draymond Green）生涯拿過4座總冠軍，他曾表示最喜歡2022年那座，因為他們證明沒有杜蘭特（Kevin Durant）也能奪冠。不過「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）近日受訪時表示，如果杜蘭特當年沒有加盟，勇士可能成為史上最大笑話。
勇士2015-16年賽季例行賽奪下史上最佳的73勝，最終卻在總冠軍賽不敵詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士，成為笑柄，不過隔年杜蘭特就重磅加盟勇士，接著連續2年奪冠。
對此，湯瑪斯直言，「杜蘭特到金州前，你們正處崩潰邊緣，被外界認定為73勝，卻在冠軍賽敗給騎士的球隊。你們當時3：1領先，這可能是總冠軍史上最大慘案。」
「杜蘭特夏天的到來，真的拯救你們的籃球成就，在那之後你拿到兩座冠軍，因勇士隊王朝，你將進入名人堂。如果杜蘭特沒來，你們就會被視為73勝9敗被逆轉的球隊，與現在的成就不同」湯瑪斯說。
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