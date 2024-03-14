快訊

衛福部拍板！「2族群」4月上旬可打第2劑XBB新冠疫苗

520前啟動朝野對話！蔡總統會見柯文哲談4大議題 也盼與朱立倫會面

NBA／展現統治力 拓荒者艾頓飆33分19籃板感謝黑粉 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
艾頓近況持續火熱，今天面對老鷹隊再攻下33分、19籃板。 美聯社
艾頓近況持續火熱，今天面對老鷹隊再攻下33分、19籃板。 美聯社

儘管生涯有著平均得分、籃板「雙十」的亮眼數據，但中鋒艾頓（Deandre Ayton）在去年里拉德（Damian Lillard）三方交易案被送到拓荒者隊後，一度因為表現下滑遭到質疑，不過在近兩個月艾頓的表現不僅回穩，各項數據也一路攀升，讓他在今天面對老鷹隊攻下33分、19籃板後直言，要用場上表現回應所有黑粉。

身為2018年選秀狀元的艾頓，生涯的前5個賽季在太陽隊繳出平均16.7分、10.4籃板的成績，不過卻被認為這樣的數據是在布克（Devin Booker）、保羅（Chris Paul）保護下繳出，讓艾頓對於比賽的影響力始終受到質疑。

在去年因為三方交易轉戰邁入重建期的拓荒者後，艾頓儘管一度誇下海口將帶來統治力，但表現卻大幅下滑，一度成為遭到訕笑的目標，但隨著與團隊的磨合愈來愈好，艾頓的數據也逐步提升，甚至在本月前3場比賽打完後繳出平均26分、17籃板的亮眼數據，用表現粉碎質疑。

「這些我都有聽到，我也很喜歡這樣。」談到外界以及黑粉對他的質疑聲浪時，艾頓說：「我很感謝這些黑粉，因為他們讓我以正確的方式來對待比賽，現在更是一肩扛起了拓荒者，所以我要感謝他們。」

包括今天對戰老鷹拿下33分、19籃板在內，艾頓已經連續6場比賽繳出雙十數據，且5場得分在20分以上，談到近期的表現，他說：「我只是很努力地打球，以我想要的方式來面對比賽，每晚對我們來說都相當重要，因為這讓我能跟隊友一起出賽，互相瞭解彼此。」

而拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）也說：「我認為我們已經為他解鎖，看到了他最好的表現，他一直都是一頭猛獸。」

Deandre Ayton 拓荒者

延伸閱讀

NBA／遭球迷笑「沙波尼斯兒子」 湖人戴維斯：他是明星球員

NBA／誰能接班詹皇？KD讚泰托姆下個10年將統治聯盟

NBA／獨行俠造神！中鋒葛佛連33球命中 逼近張伯倫神蹟

NBA／為何聯盟缺乏世仇對決？布克：球員私交都很好

相關新聞

NBA／遭球迷笑「沙波尼斯兒子」 湖人戴維斯：他是明星球員

湖人今天以107：120不敵國王，本季兩隊4次交手都輸球，戴維斯（Anthony Davis）更創下生涯對陣沙波尼斯（Domantas Sabonis）0勝10敗的恥辱紀錄，被許多網友戲稱沙波尼斯的兒

NBA／騎士米契爾缺賽過多無緣個人獎 KD嘆：兩難的處境

騎士隊一哥米契爾（Donovan Mitchell）近期因左膝傷勢持續缺陣，本季確定無法達標65場出賽，也意味著與個人獎項無緣，成為「輪休新制受害者」一員，除了米契爾外，本季也有許多球星因出賽場次不足

NBA／展現統治力 拓荒者艾頓飆33分19籃板感謝黑粉 

儘管生涯有著平均得分、籃板「雙十」的亮眼數據，但中鋒艾頓（Deandre Ayton）在去年里拉德（Damian Lil...

NBA／獨行俠造神！中鋒葛佛連33球命中 逼近張伯倫神蹟

獨行俠隊今天以109：99擊敗缺少柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）的勇士隊，取得近期4連勝，雖然一哥唐西奇（Luka Doncic）中斷連續7場大三元演出，但中

NBA／誰能接班詹皇？KD讚泰托姆下個10年將統治聯盟

隨著三大準名人堂巨星詹姆斯（Lebron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）逐漸邁入生涯尾聲，聯盟下個世代的門面也成為近年來球迷們討論的話題，而杜蘭特

NBA／AD破不了「沙波尼斯魔咒」 國王單季4戰橫掃湖人

湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）今天面對國王隊的第四節雖率隊追分，但國王有巴恩斯（Harrison Ba...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。