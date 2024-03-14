NBA／展現統治力 拓荒者艾頓飆33分19籃板感謝黑粉 

儘管生涯有著平均得分、籃板「雙十」的亮眼數據，但中鋒艾頓（Deandre Ayton）在去年里拉德（Damian Lillard）三方交易案被送到拓荒者隊後，一度因為表現下滑遭到質疑，不過在近兩個月艾頓的表現不僅回穩，各項數據也一路攀升，讓他在今天面對老鷹隊攻下33分、19籃板後直言，要用場上表現回應所有黑粉。

身為2018年選秀狀元的艾頓，生涯的前5個賽季在太陽隊繳出平均16.7分、10.4籃板的成績，不過卻被認為這樣的數據是在布克（Devin Booker）、保羅（Chris Paul）保護下繳出，讓艾頓對於比賽的影響力始終受到質疑。

在去年因為三方交易轉戰邁入重建期的拓荒者後，艾頓儘管一度誇下海口將帶來統治力，但表現卻大幅下滑，一度成為遭到訕笑的目標，但隨著與團隊的磨合愈來愈好，艾頓的數據也逐步提升，甚至在本月前3場比賽打完後繳出平均26分、17籃板的亮眼數據，用表現粉碎質疑。

Anfernee Simons and Deandre Ayton led the charge in Portland's thrilling win over the Hawks!



Simons: 36 PTS, 8 AST, 7 REB

Ayton: 33 PTS, 19 REB, 75% FG pic.twitter.com/25ZBNGjCpw — NBA (@NBA) 2024年3月14日

「這些我都有聽到，我也很喜歡這樣。」談到外界以及黑粉對他的質疑聲浪時，艾頓說：「我很感謝這些黑粉，因為他們讓我以正確的方式來對待比賽，現在更是一肩扛起了拓荒者，所以我要感謝他們。」

包括今天對戰老鷹拿下33分、19籃板在內，艾頓已經連續6場比賽繳出雙十數據，且5場得分在20分以上，談到近期的表現，他說：「我只是很努力地打球，以我想要的方式來面對比賽，每晚對我們來說都相當重要，因為這讓我能跟隊友一起出賽，互相瞭解彼此。」

而拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）也說：「我認為我們已經為他解鎖，看到了他最好的表現，他一直都是一頭猛獸。」