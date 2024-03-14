NBA／遭球迷笑「沙波尼斯兒子」 湖人戴維斯：他是明星球員

湖人今天以107：120不敵國王，本季兩隊4次交手都輸球，戴維斯（Anthony Davis）更創下生涯對陣沙波尼斯（Domantas Sabonis）0勝10敗的恥辱紀錄，被許多網友戲稱沙波尼斯的兒子。

戴維斯全場18投7中，得到22分10籃板；沙波尼斯則是10投6中，繳出17分19助攻10籃板的大三元表現。戴維斯賽後大讚這名天敵，「他是一位強壯的球員，我試著匹配他的身體素質，讓他出手困難。我們試著限制他搶進攻籃板，但他是一位全明星等級球員，一直以來都是，他是一位很棒的球員。」

值得一提的是，明星賽前國王暫居第5，但沙波尼斯未入選明星賽，成最大遺珠，而排名靠後的湖人，詹姆斯（LeBron James）和戴維斯都入選。

湖人輸球後戰績36勝31敗，仍排名西區第9，領先勇士1場勝差。湖人總教練漢姆（Darvin Ham）也指出球員忽視細節是輸球主因，「不能忽視細節，必須有為下個回合而戰的心態。要重新調整並以正確方式打球，作為一個團隊，而不是獨自前進。」