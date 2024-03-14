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NBA／獨行俠造神！中鋒葛佛連33球命中 逼近張伯倫神蹟
獨行俠隊今天以109：99擊敗缺少柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）的勇士隊，取得近期4連勝，雖然一哥唐西奇（Luka Doncic）中斷連續7場大三元演出，但中鋒葛佛（Daniel Gafford）連續進球紀錄還在延續，賽後他已經連續33次出手命中，距離NBA紀錄剩下2球之遙。
葛佛今天5投5中，拿下10分6籃板，另外還有賽季新高的7次阻攻，葛佛5次出手全部都是透過灌籃得分，連續5場比賽保持百分百命中率，進攻狀況相當好。
葛佛連續33次出手沒有落空，超越了名人堂巨星張伯倫（Wilt Chamberlain）在1967創下的連32次進球紀錄，位居歷史第2；葛佛下一步將挑戰的是連35次出手命中的聯盟紀錄，紀錄保持者也同樣是1967年的張伯倫。
談到下場比賽對雷霆隊就有機會挑戰這項偉大紀錄，葛佛說：「我試著告訴自己別想著它，如果我能做到，那就太好了，屆時當然會好好慶祝一番，但在一天的最後，我只想要帶著勝利走出球場。」
自從葛佛從巫師隊被交易至獨行俠後，雖然場均上場時間下滑了整整8分鐘，但場均得分只少了0.2分，原因在於他身披獨行俠戰袍13戰繳出高達7成66瘋狂命中率，本季7成06總命中率也是全聯盟最高，顯見唐西奇幫忙「吸怪」的正向效益。
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