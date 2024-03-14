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MLB／騎士米契爾缺賽過多無緣個人獎 KD嘆：兩難的處境

聯合新聞網／ 綜合報導
米契爾本季缺席場次達19場，確定無緣個人獎項。 路透社
米契爾本季缺席場次達19場，確定無緣個人獎項。 路透社

騎士隊一哥米契爾（Donovan Mitchell）近期因左膝傷勢持續缺陣，本季確定無法達標65場出賽，也意味著與個人獎項無緣，成為「輪休新制受害者」一員，除了米契爾外，本季也有許多球星因出賽場次不足而無法爭取個人獎項，對此杜蘭特（Kevin Durant）也發表他的看法。

本季米契爾傷前繳出28分、5.4籃板、6.2助攻全能成績，伴隨騎士東區前2強勢戰績，如果健康米契爾有機會入選年度前三隊，不過他和安比德（Joel Embiid）、巴特勒（Jimmy Butler）一樣，今年在個人獎項上只能空手而歸。

跟獎項比起來，薪資上的虧損恐怕是球員更需要在意的，根據聯盟超級頂薪規定，必須在合約到期前3年入選2次年度隊，如果因為出席場次而影響到入圍資格，未來可能有越來越多球員無法獲得最大的金錢利益。

太陽隊「死神」杜蘭特近期受訪時也談到新制帶來的影響，他無奈地說：「我已經看過失去資格的球員名單了......一場激烈的比賽、一個不尋常的回合，就可以影響到你所有的榮譽以及作為球員的期許，我不會說不公平，但這很艱難，我希望看到球員保持健康，但我也希望他們能獲得應有的回報。」

隊友比爾（Bradley Beal）則和主帥佛蓋爾（Frank Vogel）也有類似觀點，都認為球員「真的受傷」導致的缺席跟輪休應該分開計算，「65場的規則無形中強迫受傷的球員回歸，可能導致糟糕的事情發生。所以這是一體兩面的，我理解球迷的觀點，他們花大錢看我們打球，但我們也是人，法拉利啟動前，引擎必須是沒問題的。」

杜蘭特 米契爾

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