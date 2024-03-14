NBA／傑克森殺出率金塊雙殺熱火 馬龍：不迴避當西區第一
去年總冠軍對戰組合金塊和熱火本季二度對決，金塊靠著第四節堅強的團隊防守，加上替補後衛傑克森（Reggie Jackson）爆發，以100：88擊敗熱火，本季兩次對決都由金塊獲勝，賽後戰績超越雷霆，獨居西區第一。
熱火首節只得19分，陷入7分落後，不過三節打完追到1分差。末節戰況持續拉鋸，金塊替補控衛傑克森爆發連得7分，取得雙位數領先，最後4分半鐘只讓熱火得4分，穩穩收下勝利。
金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）本場只出手8次，得到12分14籃板6助攻，波特（Michael Porter Jr.）砍進25分7籃板，傑克森只得到9分，但其中7分都出現在關鍵時刻。
金塊總教練馬龍（Michael Malone）受訪時透露，「當時穆雷（Jamal Murray）和凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）在技術台邊跟我說：『讓傑克森打，這個陣容打得很好。』我們球隊文化就是非常無私，擺脫個人主義。」
馬龍也談到登上西區第一的心情，「如果我們能得到第一種子，我們會接受它，不會迴避這點。你知道去年這對我們來說很有用，整個季後賽都有主場。」
熱火本場比賽外線失靈，全隊21投5中，最終苦吞4連敗。阿德巴約（Bam Adebayo）得到17分13籃板，巴特勒（Jimmy Butler）只有15分。
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