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NBA／勇士教頭大讚波傑姆斯基自信爆棚 但有時會把老將逼瘋

聯合新聞網／ 綜合報導
維金斯(左)、波傑姆斯基(右)。 美聯社
維金斯(左)、波傑姆斯基(右)。 美聯社

勇士後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）日前與維金斯（Andrew Wiggins）在場上出現口角衝突，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）近日受訪時表示這名菜鳥很有自信，但有時會把老將逼瘋。

波傑姆斯基本季累積正負值+231高居全隊第一；反觀維金斯-92排全隊墊底。柯爾受訪時大讚波傑姆斯基的比賽感覺，「他能在事情發生前就預見，這非常罕見。我喜歡他的自信，能在艱難的比賽後迅速恢復，這才是真的自信。不過這有時會逼瘋一些老將，因為新秀不該這樣做。」

柯爾透露格林（Draymond Green）曾對他說新秀要自己爭取機會，他認為波傑姆斯基整季都這樣做，「他用正確的切入路徑串聯球隊，製造進攻犯規次數名列前茅，充滿鬥志的爭搶球和進攻籃板，他能獲得這麼多上場時間是有原因的。」

波傑姆斯基本季出賽56場，平均得到9.7分5.8籃板3.9助攻，三分球命中率37.8%，他季中曾取代維金斯的先發位置，目前已回到替補陣容。

Andrew Wiggins 勇士

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