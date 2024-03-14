NBA／湖人羅素拿施羅德當箭靶 暗指主帥漢姆用人有私心

湖人隊羅素（D'Angelo Russell）進入2024年後手感火燙，幫助球隊近期打出12勝5敗佳績，季末將有資格跳脫球員選項的他有望在自由市場爭取一份長約，而羅素近期受訪時也談到去年被交易回來老東家湖人後，自己是如何一步步融入球隊、找到定位。

羅素去年在西區冠軍戰表現糟糕，4場比賽場均留下6.3分、3.5助攻、2.0籃板，甚至一度從替補出發，湖人遭橫掃出局後，羅素受到大量的外界批評，紛紛點名他是「戰犯」，羅素坦言自己當時在場上話語權不夠，場下和教頭漢姆（Darvin Ham）的對話也不多。

羅素說：「施羅德（Dennis Schroder）和漢姆的交情是我無法跟漢姆建立關係的原因之一......當我陷入困境時，我會跟教練談話，告訴他：『我可以幫助你。』但事實相反，我們沒有對話，我也只能接受；我們被橫掃了，我在這裡，而他不在。」

施羅德生涯初期效力老鷹隊時，漢姆是當時的球隊助教，兩人私交甚篤；此外湖人今年陣中普林斯（Taurean Prince）也曾待過老鷹，兩人在漢姆手下都獲得重用，普林斯的上場時間更來到4年來新高。

羅素也提到，上個休賽季初對於重返湖人並沒有特別積極，因為不確定漢姆能否給他足夠的發揮空間，於是最終和球隊達成一張「1+1」合約，包含第2年的球員選項。

羅素本季初期也一度陷入低潮，甚至屢屢被捲進交易傳聞，但他不斷用表現取得球隊的信任，證明持球無球切換自如的他是最適配球隊雙星的控球後衛。

目前羅素場均上場時間是全隊第3，三分命中率更來到生涯新高的4成24，依照場均2.8顆三分進球的效率，羅素大有機會打破30年前的湖人單季三分球紀錄。