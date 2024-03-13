NBA／快艇四巨頭傷兵如抓交替 喬治復出後換雷納德、哈登躺

本季快艇大半時間罕見維持在健康狀態，目前在西區穩居前4，勝率也是近3年來新高，沒想到3月再度遭逢傷病潮，先是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）左手骨折預計休息1個月，今天雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）也陸續傳出傷情。

傷兵問題從雷納德和喬治（Paul George）組成側翼雙人組後就困擾到現在，兩人都不算健康的體質，讓快艇的季後賽之路每年都走得格外艱辛。本季雙星難得保持健康，合體頻率比往年高上不少，但進入到賽季後半段，仍舊躲不了傷病魔咒。

喬治上個月才因左膝半月板疼痛而連續缺賽，3月初輪到衛少傳出骨折傷情，今天對灰狼隊的比賽雷納德只打一節就退場，就連哈登賽後受訪也坦言肩膀有不適情形，目前還不確定下一場能否出賽，等於帳面上的「四巨頭」都傷了一遍。

雷納德賽後診斷為背部痙攣，接下來的客場之旅出賽成疑，主帥泰隆魯（Tyronn Lue）提到背部傷勢是近幾場的老問題，他無奈地說：「當事情進展不順利時，你必須在精神上變得更加堅強。這不是投籃次數，也不是上場時間，而是贏得比賽。」

目前快艇以41勝23敗在西區排名第4，距離第5的鵜鶘隊剩下2場勝差。