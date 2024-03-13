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NBA／灰熊靠巫師不要的長人贏球 網：他打得像俠客和張伯倫

聯合新聞網／ 綜合報導
灰熊長人傑米森(右)。 路透
灰熊長人傑米森(右)。 路透

灰熊長人傑米森（Trey Jemison）是今年NBA落選新秀，他季初曾和巫師簽10天合約，但只上場過2次就被放棄，後來與灰熊簽雙向合約，獲得不少上場機會。灰熊今天主場迎戰巫師，他全場13投11中，狂攻生涯新高24分，幫助灰熊以109：97贏球，成功打臉老東家眼光。

巫師近期接連擊敗黃蜂與熱火，沒想到面對傷兵滿營的灰熊，第二節被打爆，陷入25分落後。巫師第三節一度打出18：5攻勢，第四節更一度追到6分差，但灰熊又拉出一波9：1攻勢，帶走勝利。

傑米森上場31分鐘，得到24分6籃板，還有2次阻攻。有網友開玩笑表示，「巫師讓傑米森看起來像張伯倫（Wilt Chamberlain）和歐尼爾（Shaquille O'Neal）的綜合體。」

傑米森本人受訪時則說，「我在場上打得很開心，我慢慢來，這不瘋狂也不特別。」灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）則稱讚他很有侵略性，「他朝正確方向踏出第一步，正在做影響比賽的事情。」

除傑米森外，灰熊板凳球員G.傑克森（GG Jackson）拿到19分，拉拉維達（Jake LaRavia）也挹注16分，另外都拿10天短約的賈諾(DeJon Jarreau)與加伯利耶(Wenyen Gabriel)各有8分5籃板6助攻與7分6籃板，可說是靠「沒有明天」的小將贏球。巫師方面，庫茲瑪（Kyle Kuzma）攻下24分7籃板，基斯佩特（Corey Kispert）得到22分，波爾（Jordan Poole）只有10分。

巫師 灰熊

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